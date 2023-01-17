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GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM İZLE | Gecenin Ucunda 15. bölüm tek parça full izle - Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alan Gecenin Ucunda, ekranların en sevilen dizileri arasında yerini almayı başardı. 17 Ocak Salı günü ekranlara gelen dizinin yeni yayınlanan bölümü için seyirciler arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 15. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte Gecenin Ucunda 14. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:30
GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM İZLE | Gecenin Ucunda 15. bölüm tek parça full izle - Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 15. bölümüyle ekranlara geliyor. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 15. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 15. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 15. BÖLÜM KONUSU

Berrin'in kurduğu kumpas yüzünden demir parmaklıklar ardına giren Kazım, büyük bir hukuk mücadelesine girişir. Ancak Kazım'ın savaşı tek cephede değildir.

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Macide hakkında öğrendiği şok edici gerçek, artık kendi aşkına karşı da mücadele etmesine neden olur.

GECENİN UCUNDA 15. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Macide ise Kazım'ın kendisine neden eskisi gibi davranmadığını anlamaya çalışırken diğer yandan onu düştüğü zor durumdan kurtarmak için çok büyük çaba harcamaktadır.

Karşısına çıkan büyük engelleri aşmayı her zaman başaran Macide ve Kazım aşkı, bu zorlu sınavı da geçebilecek midir?

GECENİN UCUNDA 15. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 15. BÖLÜM İZLE

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