Haberler Dizi Haberleri 📺 Balkan Ninnisi 25. FİNAL BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 25. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Balkan Ninnisi 25. FİNAL BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 25. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 25. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşuyor. Merakla beklenen 25. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 5 Ocak Perşembe günü yayınlanan yeni bölüm için Balkan Ninnisi 25. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 25. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 18:31 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 18:31
📺 Balkan Ninnisi 25. FİNAL BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 25. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi yeni bölümüyle 5 Ocak Perşembe günü ekranlara geliyor. Balkan Ninnisi 25. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 25. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 25. BÖLÜM ÖZETİ

Konaktakiler çıkan harita parçasından hazine olduğunu yine Arif sayesinde geç öğrenirler. Öğrendiklerinde ise harita çoktan Besa'nın elline geçmiştir. Hazine haritası uğruna konaktan vazgeçen Arif, Ertan ve Zafer, hazinenin konağın bahçesinde gömülü olduğunu öğrenince deliye dönerler.

Besa ve adamları konağı basar ve onları bahçeye kazarken yakalarlar. Süleyman, Nina ve Elena, konak halkının hasta olduğunu düşünerek karantinaya alındıkları için dışarı çıkmadıklarını düşünür.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 25. BÖLÜM İZLE

Sofya'nın yardımıyla Ivana, Jovanka ve Gülsüm, konaktan dışarı çıkmayı başarırlar. Son çare olarak konakta kalanları Besa'nın elinden kurtarmak için polisten yardım isterler…

Aradan 5 yıl geçer… Ertan, caminin önünde Balkan Ninnisi'nin bittiğini, masalın başladığını anlatmaktadır…

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 25. BÖLÜM İZLE

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