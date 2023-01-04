Haberler Dizi Haberleri 📺O KIZ 16. BÖLÜM İZLE | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

📺O KIZ 16. BÖLÜM İZLE | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reyting listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 16. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İnternette sıkça, "O Kız 16. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız ilk bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 16. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 16. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 10:40
📺O KIZ 16. BÖLÜM İZLE | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 4 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelecek. 16. bölümde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 16. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik...

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O KIZ 16. BÖLÜM KONUSU

Zeynep ve Ozan'ı samimi bir şekilde gören Doruk, gördüğü manzara karşısında şoka girer. Ozan da ondan çok farklı bir durumda değil. İkisi de birbirine tamamen zıt duygularla Zeynep'e kilitlenmiş durumdadır.

Entrikaları bitmeyen Sitare ise zaferini kutlamak için elinde iki kadehle Ozan'ın yanına gelir, kadehini manalı bir şekilde Ozan'ın kadehine tokuşturur. Yine amacına ulaşmıştır.

Operasyon devam ederken, polisler herkesi yere yatırmıştır, hiçbir şeyden haberi olmayan Kadir'in teslim ettiği paketin içinden çıkan uyuşturucu maddeler polisler tarafından ele geçirilir. Kadir şok olmuş durumdadır. Heyecan ve panikle neler olduğunu anlamaya çalışan Kadir'i büyük bir sürpriz beklemektir.

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O KIZ 16. BÖLÜM İZLE

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O KIZ 16. BÖLÜM İZLE

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