Haberler Dizi Haberleri 📺Kasaba Doktoru 30. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE | Kasaba Doktoru TRT 1 son bölüm

📺Kasaba Doktoru 30. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE | Kasaba Doktoru TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 30.yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 30. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 30. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 02:00
📺Kasaba Doktoru 30. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE | Kasaba Doktoru TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan yine dorukta. Kasaba Doktoru 4 Ocak Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kasaba Doktoru 30. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...


KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 30. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU 30. BÖLÜM KONUSU

Yalçın'ın genel cerrah olarak kabul edilmesi başta Hakan olmak üzere tüm Uluçınarlılar'ın dengesini bozar. Bu sırada Ömer ve Leyla, yoğun bakımda aniden fenalaşan bir hastaya müdahale eder. Hastanın ölümü kalp bekleyen Kerem için umut olur. Berk, Yalçın'ın dönüşünden dolayı mutludur, Nazlı bu mutluluğu onunla paylaşmaktadır. Mine ise Hakan'ın eli ile ilgili gerçeğe ulaşacak bir kanıt bulur ve peşinden gider. Mine ve Hakan artık her şey ile beraber mücadele etme kararı alır. Neslihan ise Yalçın'ın değiştiğine inanmaya başlar. Şüpheli ölüm ihbarı Uluçınar'a bomba gibi düşer. Hastaneye gelen bir savcı yoğun bakım hastasının ölümüyle ilgili soruşturma yürütür. Bu sırada acil bir hasta gelir ve ameliyata Yalçın ile Hakan girmek zorunda kalır. Savcı da ameliyatı izlemektedir. Hakan elinin durumunu saklayabilecek midir? Soruşturmanın sonucu Ömer'in şüphelerini haklı çıkarır. Hastane içinde büyük bir tehlike vardır. Bu durum Hakan ve Bülent'i büyük bir sorumluluk altına sokar. Uluçınar büyük bir krizle karşı karşıyadır. Üstelik tek tehlikede olan Uluçınar'ın geleceği değil, Leyla'nın hayatıdır.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 30. BÖLÜM İZLE

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