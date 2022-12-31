📺Gönül Dağı 80. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 80. bölümüyle 31 Aralık Cumartesi günü ekranlara geliyor. Gönül Dağı 80. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 80. BÖLÜM KONUSU

Amcaoğulları dedelerinden kalan arabayı yeni bir sayfa açmak için kullanmaya karar verirler. TVR Havacılık'ta yeni bir dönem başlayacaktır. Amcaoğulları yeni sayfa açmanın zorluklarının yanında umutlarını da taşır.

Muammer'in, Veysel ile olan geçmişlerinden dolayı içi içini yemeye başlar. Muammer, oğluyla aralarını düzeltebilmek için bir adım atsa da engellerle karşılaşır. Bu arada Rıfat ve Mihriban'ın, kasabada ev tutabilmek için paraya ihtiyaçları vardır.

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Veresiye defteri kabarık olan kasabalılardan borçlarını nasıl alacaklarını düşünürler. Dedelerden kalan arabayı bulunca hazine bulma ümitleri artan Hüseyin ise hummalı bir kazı işine başlar. Hüseyin kazı sırasında bir kasa bulur. Kasanın içinden ne çıkacaktır?

Öte yandan Halime, Taner'i evlendirebilmek için bir takım teşebbüslerde bulunur. Taner'in tepkisi nasıl olacaktır? Amcaoğulları okulun laboratuvarı için kuruluma başlar. Laboratuvar kurulumunda amcaoğulları ve Selma Öğretmen arasında bir yanlış anlaşılma olur.

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👉GÖNÜL DAĞI 80. BÖLÜM İZLE

Kaya Ailesi Halime'nin ısrarıyla Ali'nin sünnet düğününü yapmaya karar verir. Kasabalıların çocuklarıyla birlikte toplu bir sünnet merasimi yapılmaya karar verilir. Sünnet merasimine İsmail Altunsaray konuk olacaktır.

Veysel ve Ramazan, yeğenleri Ali'nin kirvesi olabilmek için yarışa başlar. Ali'nin kirvesi kim olacaktır? Kasabalıların çocukları ve Garip, sünnet günü ortalığı birbirine katarlar. Amcaoğulları sünnetten kaçan çocukları bulabilecek midir?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

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👉GÖNÜL DAĞI 80. BÖLÜM İZLE