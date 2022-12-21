📺Çöp Adam 4. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 4. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 4. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 4. BÖLÜM KONUSU

Peri'nin geçmişiyle ilgili ipuçlarına erişen Tamer, bütün tehlikeleri göze alarak onu mutlu edecek bir sürpriz yapmak ister. Mahzende daldığı uykudan Ayvalık'ta uyanan Peri şaşkındır.

Tamer'in aniden ortadan kaybolmasıyla çılgına dönen Berrin yalıyı birbirine katar. Üstelik Tamer'in dikkatinden kaçan küçük delil, ihanetin belgesi gibidir. Ablası Ahu'nun eşinden boşanmaya karar verip yalıya yerleşmek üzere gelmesiyle Berrin'i daha sıkıntılı günlerin beklediğini açıktır.

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Yavuz'un samimiyetine güvenen Meryem gizli buluşmalarının bir tanığı olduğundan habersizdir.

Tamer ve Peri Ayvalıkta geçirdikleri zaman içinde hem birbirlerini keşfeder hem de cesaretlerini sınarlar.

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Ancak bu kez birlikte oynamaya karar verdikleri oyunun kazananı ve kaybedeni olmayacaktır.

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ÇÖP ADAM OYUNCULARI