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📺Baba 28. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 28. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 28. bölüm full izle, Baba izle, Baba 28. bölüm son bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 13 Aralık Salı günü yayınlanan 28. bölümünde neler yaşandı? Baba dizisinin 28. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 10:26 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 10:30
📺Baba 28. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, 28. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Baba izleyicileri, dizisinin 13 Aralık Salı günü ekranlara gelen 28. bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Baba'nın 28. bölüm bilgileri...

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BABA 28. BÖLÜM KONUSU

Selahattin, Firuze'den istediğini alamayınca faturasını onun çok yakınlarından çıkarırken, Firuze çözümü kendisini ait hissettiği yerde bulur.

Çöpköy'de devam eden direnişe sabrı kalmayan Selahattin, sürpriz bir ismin yardımıyla herkesin hayatını alt üst eden planını devreye sokar.

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👉BABA 28. BÖLÜM İZLE

Her an mücadeleye hazır Çöpköy halkı bu sefer kendilerini çetin bir çıkmazın içinde bulur.

Kadir içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya çalışırken Selahattin her şeyi daha farklı noktaya getirecek hamlesiyle herkesi şaşkına çevirir.

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👉BABA 28. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

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👉BABA 28. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR

Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu

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👉BABA 28. BÖLÜM İZLE

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