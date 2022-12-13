📺Baba 28. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, 28. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Baba izleyicileri, dizisinin 13 Aralık Salı günü ekranlara gelen 28. bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Baba'nın 28. bölüm bilgileri...

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BABA 28. BÖLÜM KONUSU

Selahattin, Firuze'den istediğini alamayınca faturasını onun çok yakınlarından çıkarırken, Firuze çözümü kendisini ait hissettiği yerde bulur.

Çöpköy'de devam eden direnişe sabrı kalmayan Selahattin, sürpriz bir ismin yardımıyla herkesin hayatını alt üst eden planını devreye sokar.

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Her an mücadeleye hazır Çöpköy halkı bu sefer kendilerini çetin bir çıkmazın içinde bulur.

Kadir içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya çalışırken Selahattin her şeyi daha farklı noktaya getirecek hamlesiyle herkesi şaşkına çevirir.

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Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

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OYUNCULAR

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu

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