HAYAT BUGÜN YENİ BÖLÜM İZLE | Hayat Bugün 8. bölüm Full izle - Hayat Bugün son bölüm Show TV canlı izle

Çiğdem Bozali'nin yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın uyarladığı Hayat Bugün'ü seyirciler merakla bekliyordu. 7 Aralık Çarşamba günü 8. bölümüyle ekranlara gelen dizi hakkında arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili araştırmalar yapılıyor. SHOW TV'de yayınlayan diziyi canlı olarak izlemek isteyenler için tüm ayrıntılar ve yeni bölüm konusu haberimizde...

HAYAT BUGÜN 8. BÖLÜM İZLE

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HAYAT BUGÜN 8. BÖLÜM KONUSU

Hisarönü Hastanesi hem Barış hem Derin'in kazalarıyla çok zor bir gece yaşamaktadır. Her zaman hastaların hayatını kurtarmaya çalışan hekimlerimiz bu sefer aynı sınavı arkadaşları için verirler....

HAYAT BUGÜN 8. BÖLÜM İZLE

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Geçmişte kalp nakli olan bir hastanın hastaneye gelmesi Barış'ı alt üst eder çünkü bu hasta Barış'ın ölen ablası Bilge'nin kalbini taşımaktadır. Barış o kalbi yaşatmak için geceli gündüzlü çalışır.

HAYAT BUGÜN 8. BÖLÜM İZLE

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Derin'i neredeyse kaybetmiş olan Aras ise artık ilişkileri hakkında net bir karar vermiştir, geriye kalan tek şey bunu Derin'e itiraf etmektir...

Ayrıca Derin ve Mert'in trafik kazasında bir karı-koca da yaralanmıştır. Mert suçluluk içinde kıvranırken bu kazadan sadece küçük yaralarla kurtulan kadının ise bazı şüpheli davranışları vardır.

HAYAT BUGÜN 8. BÖLÜM İZLE

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Kadın ile ilgili gerçekler ortaya çıktığında ise tüm hastane büyük bir şok yaşar...

Finalde ise Barış'ı hem hekimliği hem ailesiyle ilgili önemli bir karar beklemektedir, Hisarönü ailesi ise ona çoktan duygusal bir sürpriz hazırlamıştır...

HAYAT BUGÜN 8. BÖLÜM İZLE

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