📺Baba 27. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, 27. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Baba izleyicileri, dizisinin 6 Aralık Salı günü ekranlara gelen 27. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Baba'nın 27. bölüm bilgileri...
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BABA 26. BÖLÜM KONUSU
Çöpköy'de başlayan grevle birlikte haksızlığa direnen işçiler artık geri adım atmamakta kararlıdır.
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Firuze bir tuzağın içinden Kadir'i kurtarmaya çalışırken kendini tehlikeye atar.
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Beklemediği bir tehditle köşeye sıkışan Selahattin, aklındaki planı uygulamak için harekete geçer.
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Öğrendiği bilgiyle şoke olan İlhan, kendisini ve Büşra'yı büyük zararlara sürükleyebilecek bir kararın eşiğine gelir.
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Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak
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OYUNCULAR
Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu