📺Baba 27. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, 27. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Baba izleyicileri, dizisinin 6 Aralık Salı günü ekranlara gelen 27. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Baba'nın 27. bölüm bilgileri...

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BABA 26. BÖLÜM KONUSU

Çöpköy'de başlayan grevle birlikte haksızlığa direnen işçiler artık geri adım atmamakta kararlıdır.

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Firuze bir tuzağın içinden Kadir'i kurtarmaya çalışırken kendini tehlikeye atar.

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Beklemediği bir tehditle köşeye sıkışan Selahattin, aklındaki planı uygulamak için harekete geçer.

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Öğrendiği bilgiyle şoke olan İlhan, kendisini ve Büşra'yı büyük zararlara sürükleyebilecek bir kararın eşiğine gelir.

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Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

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OYUNCULAR

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu