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📺Baba 27. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 27. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 27. bölüm full izle, Baba izle, Baba 27. bölüm son bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 6 Aralık Salı günü yayınlanacak 27. bölümünde neler yaşanacak? Baba dizisinin 27. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 10:31 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 11:02
📺Baba 27. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, 27. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Baba izleyicileri, dizisinin 6 Aralık Salı günü ekranlara gelen 27. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Baba'nın 27. bölüm bilgileri...

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👉BABA 27. BÖLÜM İZLE

BABA 26. BÖLÜM KONUSU

Çöpköy'de başlayan grevle birlikte haksızlığa direnen işçiler artık geri adım atmamakta kararlıdır.

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👉BABA 27. BÖLÜM İZLE

Firuze bir tuzağın içinden Kadir'i kurtarmaya çalışırken kendini tehlikeye atar.

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👉BABA 27. BÖLÜM İZLE

Beklemediği bir tehditle köşeye sıkışan Selahattin, aklındaki planı uygulamak için harekete geçer.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 27. BÖLÜM İZLE

Öğrendiği bilgiyle şoke olan İlhan, kendisini ve Büşra'yı büyük zararlara sürükleyebilecek bir kararın eşiğine gelir.

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👉BABA 27. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 27. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR

Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu

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