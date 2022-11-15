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📺Baba 24. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 24. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 24. bölüm full izle, Baba izle, Baba 24. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 15 Kasım Salı günü yayınlanacak 24. bölümünde neler yaşanacak? Baba dizisinin 24. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 15:50
📺Baba 24. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 24. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 15 Kasım Salı günü ekranlara gelecek 24. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Baba'nın 24. bölüm bilgileri...

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👉BABA 24. BÖLÜM İZLE

BABA 24. BÖLÜM KONUSU

Büşra ile İlhan arasındaki buzlar iyice erirken sürpriz bir ziyaret gerçekleşir. Emin'in herkesi umutlandıran direnişine engel olan Selahattin, diğer yandan Çöpköy'de yayılan hastalığın duyulmaması için elinden geleni yapar. Firuze içinde bulunduğu sorunu çözmek için tehlikeli bir planla harekete geçer. Kadir'in Çöpköy halkı için Selahattin ile olan mücadelesinde ipler iyice gerilir. Kadir, karşılaştığı bir tehdit karşısında zorlu bir tercih yapmak zorunda kalır.

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👉BABA 24. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

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👉BABA 24. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR

Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu

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