Haberler Dizi Haberleri 📺 Gül Masalı 16. Yeni Bölüm İZLE - Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

📺 Gül Masalı 16. Yeni Bölüm İZLE - Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, atv'nin yeni dizisi Gül Masalı 16. yeni bölümüyle ekrana geldi. Diziseverlerin merakla beklediği yeni bölümün detayları araştırılırken; 'Gül Masalı ne zaman, saat kaçta, Gül Masalı canlı izle, Gül Masalı tek parça son bölüm izle' sorgulamaları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 9 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen Gül Masalı dizisinin detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 00:30
📺 Gül Masalı 16. Yeni Bölüm İZLE - Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizilerinden Gül Masalı, 9 Ekim Pazar akşamı izleyicilerle buluştu. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm detayları haberimizde...

GÜL MASALI DİZİSİ 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÜL MASALI 16. BÖLÜM KONUSU

Toprak'a haksızlık ettiğinin farkına varan Gonca, ondan af dilemeye ve her şeye kaldıkları yerden başlamaya karar verir. Ancak Ece'nin kurduğu sinsi oyundan bihaberdir. Ve bu kez gördükleri asla kabul edebileceği türden şeyler değildir. Toprak'ın artık Gonca'ya söyleyebileceği tek bir kelime bile kalmamıştır.

Toprak'la Ece'nin bir arada olduğunu öğrenen Doktor, Ali, Nurbanu ve Fatma Ana kelimenin tam anlamıyla şoke olur. Hepsi birden Gonca'ya destek olurken Toprak'a karşı cephe alırlar. Canan, Ece'nin Atabeylerin yakasını asla bırakmayacağını anlamıştır. Bu durumdan nasıl kurtulacaklarını kara kara düşünen Canan ve Halil onları daha kötü bir sürprizin beklediğinden habersizdir.

Gonca'dan uzak durması gerektiğini düşünen Toprak, Fuat'a yeniden ailesinin işinin başına geçeceğini söyler. Bunun üzerine Gonca iş yerinde yeni kararlar alır. Ancak bunlar Zeynep'in hiç hoşuna gitmez. Öte yandan her iki fabrika da çok önemli bir ihalenin hazırlığı içine girer. Gonca bu işi Atabeylerin elinden kapmak için var gücüyle çalışmaya başlar. İki rakip firma arasındaki rekabetten kim galip çıkacaktır? Gonca yaşadığı travmayı atlatmayı başarabilecek midir? Ece'nin oynadığı oyun Toprak'ı elde etmesini sağlayacak mıdır?

GÜL MASALI DİZİSİ 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜL MASALI DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

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