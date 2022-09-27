Haberler Dizi Haberleri 📺 Balkan Ninnisi 13. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 13. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Balkan Ninnisi 13. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 13. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 13. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen 13. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 27 Eylül Salı günü yayınlanacak yeni bölüm için Balkan Ninnisi 13. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 13. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 11:00
📺 Balkan Ninnisi 13. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 13. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 27 Eylül Salı günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 13. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 13. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ GEÇEN HAFTA NELER OLDU? (12. BÖLÜM ÖZET)

Süleyman'ın büyük sırrını öğrenen Ertan, artık dayısına karşı tavır almıştır. Eski hatalarını Süleyman'ın yüzüne vurmakta, her olayda biraz daha Neriman'ı ve Süleyman'ı köşeye sıkıştırmaktadır. Konakta olmaz denilen her şey yaşanmaya başlamıştır. Ertan abisi Zafer'i konağa getirip onu kabullenip affetmeleri için Neriman'a ve Süleyman'a baskı yapar. Çaresiz kalan Neriman'la Süleyman, Zafer'i konağa kabul ederler.

Nina ve Süleyman aşkını öğrenen Ertan, aşkının peşinden gitmeye karar verir ve Jovanka'ya evlilik teklifi etme hazırlıkları yapar. Konaktaki Türk ailesindeki kargaşa sürerken, Makedon ailesinde de eski sırların ortaya çıkması Elena ve Jovanka'yı oldukça zor durumda bırakır. Jovanka aşkı ve geçmiş sırlar arasında sıkışıp kalır.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 13. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 13. BÖLÜM İZLE

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