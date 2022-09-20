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📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül akşamı 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölüm fragmanını izleyenler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 1. full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 1. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 11:10
📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 1. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 20 Eylül Salı günü ekranlara gelen 1. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM KONUSU

15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır. Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir. Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir. Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek, hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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