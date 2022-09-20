📺 Balkan Ninnisi 12. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 12. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 20 Eylül Salı günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 12. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.



Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 12. BÖLÜM İZLE



Balkan Ninnisi 12. BÖLÜM KONUSU

Süleyman'ın büyük sırrını öğrenen Ertan, artık dayısına karşı tavır almıştır. Eski hatalarını Süleyman'ın yüzüne vurmakta, her olayda biraz daha Neriman'ı ve Süleyman'ı köşeye sıkıştırmaktadır. Konakta olmaz denilen her şey yaşanmaya başlamıştır. Ertan abisi Zafer'i konağa getirip onu kabullenip affetmeleri için Neriman'a ve Süleyman'a baskı yapar. Çaresiz kalan Neriman'la Süleyman, Zafer'i konağa kabul ederler. Nina ve Süleyman aşkını öğrenen Ertan, aşkının peşinden gitmeye karar verir ve Jovanka'ya evlilik teklifi etme hazırlıkları yapar. Konaktaki Türk ailesindeki kargaşa sürerken, Makedon ailesinde de eski sırların ortaya çıkması Elena ve Jovanka'yı oldukça zor durumda bırakır. Jovanka aşkı ve geçmiş sırlar arasında sıkışıp kalır.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 12. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 12. BÖLÜM İZLE