Gül Masalı yeni bölüm İZLE | Gül Masalı 13. bölüm İZLE | Gül Masalı son bölüm İZLE!

atv ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizilerinden Gül Masalı, 18 Eylül Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm detayları haberimizde...

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GÜL MASALI 13. BÖLÜM ÖZETİ

Ece'nin sürekli olarak hayatlarının içinde olması Gonca'nın sabrını taşırmıştır. Bu şekilde devam edemeyeceklerine kanaat getirir ve olanlardan Toprak'ı sorumlu tutarak ipleri tamamen koparır. Gonca'nın ayrılık kararı karşısında şoka giren Toprak ise böylesi bir tepkiyi hiç hak etmediğini düşünmektedir. Onun da bir tahammül eşiği vardır ve bu eşik en yakınındaki insanlar tarafından defalarca aşılmıştır. Artık onların karşısına bambaşka bir Toprak olarak çıkmak ve iyi bir ders vermek dışında hiçbir şey yoktur aklında… Bu dersten sadece Gonca değil ailesi ve Ece de nasibini alacaktır. Bu arada Tahir'in kaza geçirmesi Gonca'nın aldığı kararı daha da perçinlemiş, kendisini tamamen işine ve hedeflerine kilitlemiştir. Fuat, Ece hakkında bildiklerini anlatarak Toprak'ı uyarır. Buna rağmen Ece, Toprak'tan hiç beklemediği bir telefon alır. Uçurumun eşiğine gelen Canan ve Halil içinse yeni bir sayfa açılmak üzeredir. Kızıyla damadı arasında yaşanan bu gelişmeye Rıfat nasıl tepki verecektir? Ece'yle hesabını kapatmayan Fuat, ona nasıl bir oyun hazırlamaktadır? Tahir ve Zühre'nin yakınlaşması hem Gonca'nın hem de Toprak'ın hayatını nasıl derinden etkileyecektir?

Bu arada Fuat da boş durmuyor ve Rıfat'ı her geçen gün daha da köşeye kıstırıyordur. Üst üste gelen olaylar sonrası Canan'la Rıfat'ın baskılarından iyice bunalan Halil ise hiç beklenmedik birinden yardım ister. Canan, Halil'in kendinden uzaklaşmasına izin verecek midir? Rıfat'ın, Canan'la ilgili korkuları gerçekleşecek ve geçmiş bir kez daha tekerrür edecek midir? Ece'nin arka arkaya kurduğu planlar Gonca'yla Toprak'ın arasına kara kedi sokmaya yetecek midir?

GÜL MASALI DİZİSİ 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Toprak'la yakınlaşmak için fırsat kollayan Ece, onun Gonca'yla bağını tamamen koparmaya kararlıdır. Atabeylere karşı yeni cepheler açan Fuat'a göre savaşı kazanabilmek için Toprak'ın geri dönmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilecek tek kişi de Gonca'dır. Zor durumda kalan Gonca kritik bir karar verir ancak bu karar Tahir'in hiç hoşuna gitmeyecektir. Evden ayrılan Arzu ise Arda'ya sığınır. Ancak ailesinden öyle kolay kaçamayacağını anlaması fazla uzun sürmeyecektir. Fuat'ın arka arkaya yaptığı hamleler Rıfat'ı öfkeden deliye döndürmüştür. Ailesinin aldığı darbelere Rıfat nasıl bir karşılık verecektir? Toprak ve Gonca sevdiklerini Rıfat'ın hışmından koruyabilecek midir?

Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu