Gül Masalı yeni bölüm İZLE | Gül Masalı 12. bölüm İZLE | Gül Masalı son bölüm İZLE!

atv ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizilerinden Gül Masalı, 11 Eylül Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm detayları haberimizde...

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GÜL MASALI 12. BÖLÜM ÖZETİ

Toprak ve Gonca'nın evlilik kararı Atabey Konağı'nda deprem etkisi yaratır. Canan'ın öfkesi giderek büyürken tüm hıncını Halil'den çıkarmaya ve olanlardan ötürü onu suçlamaya başlar. Kızının verdiği tepkiler Rıfat'ın endişesini artıracak boyutlara ulaşır.

Toprak ve Gonca içinse henüz en zor olan aşamaya geçilmemiştir. Gonca bu kararı babasına nasıl anlatacağını kara kara düşünmektedir. Nitekim korktuğu başına gelir. Haberi alan Tahir'in tepkisi Atabeylerinkinden katbekat büyük olur. Artık bu evliliğe engel olmaktan başka hiçbir şey yoktur Tahir'in aklında. Son kozlarını kullanmaya başlayan Ece de sinsi planlar peşindedir ve bunlara Arda'yı da dahil eder.

Bu arada Fuat da boş durmuyor ve Rıfat'ı her geçen gün daha da köşeye kıstırıyordur. Üst üste gelen olaylar sonrası Canan'la Rıfat'ın baskılarından iyice bunalan Halil ise hiç beklenmedik birinden yardım ister. Canan, Halil'in kendinden uzaklaşmasına izin verecek midir? Rıfat'ın, Canan'la ilgili korkuları gerçekleşecek ve geçmiş bir kez daha tekerrür edecek midir? Ece'nin arka arkaya kurduğu planlar Gonca'yla Toprak'ın arasına kara kedi sokmaya yetecek midir?

GÜL MASALI DİZİSİ 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Toprak'la yakınlaşmak için fırsat kollayan Ece, onun Gonca'yla bağını tamamen koparmaya kararlıdır. Atabeylere karşı yeni cepheler açan Fuat'a göre savaşı kazanabilmek için Toprak'ın geri dönmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilecek tek kişi de Gonca'dır. Zor durumda kalan Gonca kritik bir karar verir ancak bu karar Tahir'in hiç hoşuna gitmeyecektir. Evden ayrılan Arzu ise Arda'ya sığınır. Ancak ailesinden öyle kolay kaçamayacağını anlaması fazla uzun sürmeyecektir. Fuat'ın arka arkaya yaptığı hamleler Rıfat'ı öfkeden deliye döndürmüştür. Ailesinin aldığı darbelere Rıfat nasıl bir karşılık verecektir? Toprak ve Gonca sevdiklerini Rıfat'ın hışmından koruyabilecek midir?

Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu