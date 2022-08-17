Haberler Dizi Haberleri 📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - Kara Tahta 18. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - Kara Tahta 18. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 18. bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Kara Tahta 17. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kara Tahta 18. bölüm full izle, TRT 1 Kara Tahta izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kara Tahta yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kara Tahta dizisinin 18. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 00:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 00:30
📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - Kara Tahta 18. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan doruktaydı. Kara Tahta 17 Ağustos Çarşamba günü ekranlara geldi. Kara Tahta 18. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

📺KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

📺 KARA TAHTA 18. BÖLÜM İZLE

📺KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

📺 KARA TAHTA 18. BÖLÜM İZLE

KARA TAHTA 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Atlas aldığı kötü haberle soluğu hastanede alırken Hikmet Bekir'in peşine düşer. Atlas hastaneye gittiğinde Irmak'a destek olmak için elinden geleni yapar. Ne var ki Irmak büyük bir umutsuzluğun içerisindedir. Onu bu duygudan çıkaracak olan şey ise Aylin'in azmi olacaktır. Bekir Hikmet'i etkisiz hale getirir ve yeni planını devreye koyar. Irmak'ı alıp uzaklaşana kadar Asu'yu elinde tutacaktır. Bunu duyan Irmak, ilk fırsatta Bekir'i arar. Irmak'ın her şeyi öğrendiğini anlayan Bekir için tek çare kalmıştır.

📺KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

📺 KARA TAHTA 18. BÖLÜM İZLE

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