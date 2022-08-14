📺 Gül Masalı 8. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

atv ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizilerinden Gül Masalı, 14 Ağustos Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm canlı izleme sayfası ve yeni bölüm detayları haberimizde...

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GÜL MASALI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Havva'nın anlattıkları Gonca ve Toprak'ı darmadağın etmiştir. Toprak, Gonca'ya bir söz verir. Suçlu ailesi bile olsa hak ettiği cezayı çekecektir. Ancak Rıfat ve Halil'in suçlamaları kesin bir dille inkar etmesi Toprak'ın elini kolunu bağlar. Ailesini ağır biçimde itham etmesi ise Atabeylerle arasındaki bağın tamamen kopmasına neden olacaktır. Tam bu sırada Fuat, Toprak'ın karşısına reddedilemeyecek bir teklifle çıkar.

Canan duyduğu acı gerçeklerle başa çıkmaya çalışırken Halil, ona şok edici bir öneride bulunur. Halil'i kaybetmekten korkan Canan, eline geçen bilgiyi ona karşı kullanmaya karar verir. Tası tarağı toplamaya kararlı olan Halil için evdeki hesap çarşıya uymaz.

Son anda Halil'in durduran şey ne olacaktır? Gonca ve Toprak, Fuat'ın yeni teklifi karşısında ne yapacaktır? Atabeyleri derinden sarsacak yeni darbenin arkasında kim vardır?

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Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

GÜL MASALI DİZİSİ 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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