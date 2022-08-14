Haberler Dizi Haberleri 📺 Gül Masalı 8. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

📺 Gül Masalı 8. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi Gül Masalı 8. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Diziseverlerin merakla beklediği yeni bölümün detayları araştırılırken; 'Gül Masalı ne zaman, saat kaçta, Gül Masalı canlı izle, Gül Masalı tek parça son bölüm izle' sorgulamaları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 14 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelecek Gül Masalı dizisinin detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 09:30
📺 Gül Masalı 8. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

atv ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizilerinden Gül Masalı, 14 Ağustos Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm canlı izleme sayfası ve yeni bölüm detayları haberimizde...

GÜL MASALI DİZİSİ 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÜL MASALI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Havva'nın anlattıkları Gonca ve Toprak'ı darmadağın etmiştir. Toprak, Gonca'ya bir söz verir. Suçlu ailesi bile olsa hak ettiği cezayı çekecektir. Ancak Rıfat ve Halil'in suçlamaları kesin bir dille inkar etmesi Toprak'ın elini kolunu bağlar. Ailesini ağır biçimde itham etmesi ise Atabeylerle arasındaki bağın tamamen kopmasına neden olacaktır. Tam bu sırada Fuat, Toprak'ın karşısına reddedilemeyecek bir teklifle çıkar.

Canan duyduğu acı gerçeklerle başa çıkmaya çalışırken Halil, ona şok edici bir öneride bulunur. Halil'i kaybetmekten korkan Canan, eline geçen bilgiyi ona karşı kullanmaya karar verir. Tası tarağı toplamaya kararlı olan Halil için evdeki hesap çarşıya uymaz.

Son anda Halil'in durduran şey ne olacaktır? Gonca ve Toprak, Fuat'ın yeni teklifi karşısında ne yapacaktır? Atabeyleri derinden sarsacak yeni darbenin arkasında kim vardır?

GÜL MASALI DİZİSİ 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜL MASALI DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

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