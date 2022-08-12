📺Ah Nerede 6. BÖLÜM İZLE - Ah Nerede son bölüm izle | Ah Nerede izle (Ah Nerede TEK PARÇA İZLE)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ah Nerede dizisi 6. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ah Nerede 6. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ah Nerede son bölüm bilgileri...

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AH NEREDE 4. BÖLÜM KONUSU

Zehra'nın uyku sırasında sayıkladıkları Zehra ve kızların başına dert açar. Ferit'in artık Zehra'nın geçmişiyle ilgili şüphelendiği şeyler vardır.Ferit,Zehra'dan aldığı belli belirsiz bilgilerin peşine düşerken, Zehra ve kızlar da Ferit'in hiçbir şey öğrenmemesi için türlü oyunlara girerler.

Tüm bunlar olurken Ferit'i de geçmişinden gelen çok önemli bir misafir beklemektedir.Bu kişi Zehra ve Ferit'in oyunlarındaki dengeyi alt üst edecektir.Ancak Zehra'nın bundan daha önemli bir sorunu vardır; Cenker'in en büyük sırrı öğrenmesi an meselesidir.

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👉AH NEREDE 6. BÖLÜM İZLE

👉AH NEREDE TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉AH NEREDE 6. BÖLÜM İZLE