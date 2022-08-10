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📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 11. bölüm izle - Kanal D Seversin izle (Seversin TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Seversin dizisi, 11. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 11. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Seversin 11. bölüm full izle, Kanal D Seversin izle, Seversin 11. bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Seversin dizisinin 11. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 01:00
📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 11. bölüm izle - Kanal D Seversin izle (Seversin TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Seversin dizisinde heyecan dorukta. Seversin 10 Ağustos Çarşamba günü ekranlara geldi. Seversin 11. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Seversin 11. bölüm bilgileri...

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SEVERSİN 11. BÖLÜM KONUSU

Seversin 10 Ağustos Çarşamba yayınlanan son bölümde Nazlı açıklamalarıyla ortalığı karıştırırken Tolga, Asya'ya aşkını itiraf ediyor!

Nazlı'nın "Asya benim hayatımı çaldı" açıklaması gündeme bomba gibi düşer. Asya hayatını ve ailesini alt üst eden bu kaotik ortamdan kendi dünyasına dönmeye karar verir ve işi bırakır. Başta Bahri olmak üzere herkes onu vazgeçirmek için uğraşırken en cesur hamle Tolga'dan gelecektir

Çalıştığı mağazaya geri dönen Asya'nın yanında işe giren Tolga, Asya'yı diziye geri dönmeye ikna etmek konusunda kararlıdır. Nazlı ise yoğun medya ilgisinden memnun, hayatında yeni bir dönem başlattığından eminken, işlerin o kadar da istediği gibi yürümeyeceğini kısa sürede anlar.

Tolga'nın çabaları ve Nazlı tarafındaki gelişmeler Asya'yı Aşk Girdabı'na geri döndürür. Ancak Asya ile ilgili sürpriz bir gelişme Tolga'yı köşeye sıkıştıracaktır.

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