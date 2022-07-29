Haberler Dizi Haberleri 📺Ah Nerede 4. BÖLÜM İZLE - Ah Nerede son bölüm izle | Ah Nerede izle (Ah Nerede TEK PARÇA İZLE)

📺Ah Nerede 4. BÖLÜM İZLE - Ah Nerede son bölüm izle | Ah Nerede izle (Ah Nerede TEK PARÇA İZLE)

Star ekranlarından yayınlanan Ah Nerede, 4. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 4. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ah Nerede 4. bölüm full izle, Ah Nerede izle, Ah Nerede 4. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ah Nerede'nin 29 Temmuz Cuma günü yayınlanan 4. bölümünde neler yaşanacak? Ah Nerede dizisinin 4. bölümünün detaylarını haberimizden bulabilirsiniz...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 10:00
📺Ah Nerede 4. BÖLÜM İZLE - Ah Nerede son bölüm izle | Ah Nerede izle (Ah Nerede TEK PARÇA İZLE)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ah Nerede dizisi 4. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ah Nerede 4. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ah Nerede son bölüm bilgileri...

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AH NEREDE 4. BÖLÜM KONUSU

Cenker'in kim olduğunu öğrenen Zehra ve Ferit zor anlar yaşar. Cenker'in olayın peşini bırakmaması ikiliyi giderek daha zor durumlara sokar. Zehra ve Ferit ortak hareket etmek zorundadır. Bir yandan birbirlerini yerken bir yandan da beraber hareket etmek zorunda kalmak ikisini de çok zorlar.

Bu sırada Nihal, Burçak ve Sera, Ferit'in dikkatini çekmek için plan yaparlar; Zehra'ya Ferit'i nasıl etkileyeceği ile ilgili ders vermeye başlarlar.

Zehra Ferit'le ilgili bilmediği yeni bir şey öğrenir ve bu onu çok şaşırtır; kimbilir belki Ferit'in içinde herkesi çok şaşırtabilecek biri vardır! Zehra'nın kafası karman çorman olur. Ancak sonunda yapmak zorunda kaldığı şey kendisini bile şoka sokar!

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👉AH NEREDE 4. BÖLÜM İZLE

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