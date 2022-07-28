Haberler Dizi Haberleri GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 2. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 2. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle

Show Tv ekranlarının yeni dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 2. bölümüyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen ikinci bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 2. bölümünde neler yaşandı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 2. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 02:00 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 02:30
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 2. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle

Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 2. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm bilgileri....

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 2. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 2. BÖLÜM KONUSU
Sadi Payaslı'nın okula gelişi Karabayır Lisesi'ndeki herkeste bir merak uyandırır. Araz'la yaşadıkları olay sonucu Sadi Payaslı okulun yeni efsanesi haline gelir. Bu duruma çok öfkelenen Araz, ilk iş olarak okula gelen beşlinin nereden ve neden geldiğini öğrenmeye çalışır. Müdür Mahir'den istediği bilgiyi alamayan Araz'ın gerçekleri öğrenmek için başka planları vardır. Diğer yandan Mert, Aylin, Melek, Can ve Zülfikar özgürlüklerinin tadını çıkaramadan ailevi konularla uğraşmaya başlar. Daha ilk günden okuldaki olaylara dahil olan Sadi Payaslı ise İstanbul'daki hayatına ve Songül'e alışmaya çalışmaktadır. Songül'ün de trafik şubede işe başlamasıyla düzenlerini iyice oturtan ikili tartışmadan bir saat bile geçiremez haldedir ancak bu tartışmaların onları birbirine yakınlaştırdığından henüz ikisinin de haberi yoktur.

DİĞER
Galatasaray peşinden koşmuştu! Idrissa Gueye'nin yeni adresi belli oldu…
67 yaşında vefat eden İlhan İrem’in vasiyeti ortaya çıktı! 31 yıllık eşi madde madde açıkladı! Türk bayrağı detayı dikkat çekti...
Konyaspor güle oynaya turladı
M. Netanya'yı deviren Başakşehir bir üst turda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Duy Beni yeni bölüm İZLE
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. BÖLÜM İZLE
House of the Dragon ne zaman başlayacak?
İlhan İrem hayatını kaybetti!
GTA 6'dan yeni detaylar sızdı!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler Bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler 23:43
Konyaspor güle oynaya turladı Konyaspor güle oynaya turladı 22:49
F.Bahçe'den Dzyuba açıklaması! "Elendikten sonra..." F.Bahçe'den Dzyuba açıklaması! "Elendikten sonra..." 22:27
Luan Peres F.Bahçe için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler Luan Peres F.Bahçe için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 21:54
M. Netanya'yı deviren Başakşehir bir üst turda! M. Netanya'yı deviren Başakşehir bir üst turda! 21:42
Süper Lig'in ilk iki haftasının maç tarihleri değişti Süper Lig'in ilk iki haftasının maç tarihleri değişti 21:33
Daha Eski
Konyaspor - BATE Borisov | CANLI Konyaspor - BATE Borisov | CANLI 20:57
Idrissa Gueye'den transfer kararı! G.Saray... Idrissa Gueye'den transfer kararı! G.Saray... 20:09
Konyaspor'un ilk 11'i açıklandı Konyaspor'un ilk 11'i açıklandı 20:09
Maccabi Netanya - Başakşehir maçı CANLI izle Maccabi Netanya - Başakşehir maçı CANLI izle 19:41
Fırtına'dan Brezilyalı stopere teklif! Fırtına'dan Brezilyalı stopere teklif! 19:21
Ve resmi transfer açıklaması! Ayrılıyor mu? Ve resmi transfer açıklaması! Ayrılıyor mu? 18:14