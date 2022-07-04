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📺 Sevmek Zamanı 3. Bölüm İZLE - ATV Sevmek Zamanı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı, 4 Temmuz akşamı 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 3. bölüm fragmanını izleyenler, "Sevmek Zamanı 3. full canlı izle", "Sevmek Zamanı 3. bölüm tek parça izle" ve "atv Sevmek Zamanı yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Sevmek Zamanı 3. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 01:43
📺 Sevmek Zamanı 3. Bölüm İZLE - ATV Sevmek Zamanı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Sevmek Zamanı dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

Sevmek Zamanı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Sevmek Zamanı dizisi, 3. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin 4 Temmuz Pazartesi günü ekranlara gelen 3. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Sevmek Zamanı 3. bölüm bilgileri...SEVMEK ZAMANI 3. BÖLÜM KONUSU NE?

Leyla'nın oyunu sonucu gerçeklerle yüzleşen Firuze, hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşar. Sırrının ortaya çıktığından bihaber olan Kağan, Firuze'ye bir sürpriz hazırlar. Yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüyü bir türlü üzerinden atamayan Firuze'nin tek motivasyonu burs sınavını kazanıp Londra'ya gitmektir. Bu sırada Mehmet, kaderini tamamen değiştirecek bir tercih yapar. Taner ise Kağan ve Zeynep'i alt edecek planını uygulamaya koyar. Ömer'in de yardımıyla hayata tutunmaya çalışan Çiğdem, kendisini bekleyen trajediden habersizdir. Firuze'nin evli bir adamla olduğunu öğrenen Feryat büyük tepki gösterir. Bunun üzerine Firuze, Kağan ile buluştuğunda gerçeği bildiğini açıklar. Bundan sonra hiçbir şey Firuze ve Kağan için kolay olmayacaktır.

Sevmek Zamanı dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban - Ömer Aydın

Genel Hikaye: Yıldız Hülya Bilban - Ömer Aydın

Senaryo: Nalan Merter Savaş

Oyuncular: İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem), Ozan Yiğit (Serdar), Zeynep Oymak (Bahar)

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