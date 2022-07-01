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Ah Nerede 1. BÖLÜM İZLE - Ah Nerede İZLE 1. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ah Nerede dizisinde heyecan dorukta. Ah Nerede 1 Temmuz Cuma günü ekranlara gelecek. Ah Nerede 1. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Ah Nerede son bölüm bilgileri ve Ah Nerede dizisinin 1. ve son bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 12:30
Ah Nerede 1. BÖLÜM İZLE - Ah Nerede İZLE 1. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşacak Ah Nerede dizisi 1. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ah Nerede 1. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ah Nerede son bölüm bilgileri...

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AH NEREDE 1. BÖLÜM KONUSU

Bursa'lı geleneksel bir ailenin oğlu olan Ferit, kardeşleriyle birlikte İstanbul'da zevk ve sefa içinde yaşar. Üç genç kadını aynı anda idare eden bir kazanova olan Ferit, hayatını mükemmel bir denge üzerine kurmuştur. Ta ki yakalanana kadar…

Genç kadınların intikam almak için Ferit'i babasına ifşa etmesiyle, hayatı alt üst olur. Ferit'in hayatını geri almak için girdiği oyunda, ona yardım edebilecek tek kişi ise Zehra olacaktır.

Zehra ise oyunlardan çok uzak, ayakları yere basan, aklı başında biridir. Yıllar önce kendi hayatı alt üst olmuş, tıp fakültesini bırakmak zorunda kalmış,kendini ailesine adamıştır. Üniversiteden çıkan af ile hayatını geri kazanma şansı yakalar. Hayatları, aileleri ve yolları birbirinden tamamen farklı olan Zehra ve Ferit, çıkarları uğruna yollarını birleştirmeye çalışacaktır.

Ancak Ferit, kurduğu bu oyunda, asıl oyunun kendine oynandığından habersizdir.

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