Ah Nerede 1. BÖLÜM İZLE - Ah Nerede İZLE 1. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşacak Ah Nerede dizisi 1. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ah Nerede 1. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ah Nerede son bölüm bilgileri...

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AH NEREDE 1. BÖLÜM KONUSU

Bursa'lı geleneksel bir ailenin oğlu olan Ferit, kardeşleriyle birlikte İstanbul'da zevk ve sefa içinde yaşar. Üç genç kadını aynı anda idare eden bir kazanova olan Ferit, hayatını mükemmel bir denge üzerine kurmuştur. Ta ki yakalanana kadar…

Genç kadınların intikam almak için Ferit'i babasına ifşa etmesiyle, hayatı alt üst olur. Ferit'in hayatını geri almak için girdiği oyunda, ona yardım edebilecek tek kişi ise Zehra olacaktır.

Zehra ise oyunlardan çok uzak, ayakları yere basan, aklı başında biridir. Yıllar önce kendi hayatı alt üst olmuş, tıp fakültesini bırakmak zorunda kalmış,kendini ailesine adamıştır. Üniversiteden çıkan af ile hayatını geri kazanma şansı yakalar. Hayatları, aileleri ve yolları birbirinden tamamen farklı olan Zehra ve Ferit, çıkarları uğruna yollarını birleştirmeye çalışacaktır.

Ancak Ferit, kurduğu bu oyunda, asıl oyunun kendine oynandığından habersizdir.

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👉AH NEREDE 1. BÖLÜM İZLE

👉AH NEREDE TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉AH NEREDE 1. BÖLÜM İZLE