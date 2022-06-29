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📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 5. bölüm izle - Kanal D Seversin izle (Seversin TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Seversin dizisi, 5. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 5. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Seversin 5. bölüm full izle, Kanal D Seversin izle, Seversin 5. bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Seversin dizisinin 5. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 12:00
📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 5. bölüm izle - Kanal D Seversin izle (Seversin TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak Seversin dizisinde heyecan dorukta. Seversin 29 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek. Seversin 5. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Seversin 5. bölüm bilgileri;

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SEVERSİN 5. BÖLÜM KONUSU

Asya ve Tolga kendilerini birden bir aşk oyununun içinde bulacak ancak; birbirlerinden çok da hazetmeyen ikilimiz için flört ediyor görünmek çok da kolay olmayacaktır. Bahri yaptıkları işe zarar vereceğini düşündüğü için bu oyunu üçünden başka kimsenin bilmesini istemez.

Yalan olsa bile bu ilişki Asya'nın evinde Kadir dahil herkes tarafından sevinçle karşılanır. Fakat Suzan ve Selin cephesi için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Selin bu durumu çok fazla ciddiye alır. Suzan'ın da desteğiyle, Selin harekete geçer. Tolga'nın Selin'in bu hamlesine cevap vermesi çok uzun sürmez. Fakat Selin'in bu hamlesinin sonuçları hiç de beklediği gibi olmayacak, Asya ve Tolga'yı bambaşka bir yola sokacaktır.

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