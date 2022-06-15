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📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 3. bölüm izle - Kanal D Seversin izle (Seversin TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Seversin dizisi, 3. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 3. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Seversin 3. bölüm full izle, Kanal D Seversin izle, Seversin 3. bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Seversin dizisinin 3. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 16:00 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:00
📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 3. bölüm izle - Kanal D Seversin izle (Seversin TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak Seversin dizisinde heyecan dorukta. Seversin 15 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek. Seversin 3. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Seversin 3. bölüm bilgileri;

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SEVERSİN 3. BÖLÜM KONUSU

Asya, Tolga ile çalışmayacağını Bahri'ye net bir şekilde bildirir. Tolga bu hatasının bedelini ağır öder çünkü Bahri onu projeden çıkartır. Bahri, Asya'ya duyurmadan Tolga'ya bir şans daha tanır, üç gün içinde Asya onu affederse Tolga yine diziye dönecektir.

Asya yeni girdiği bu dünyada ayakta kalmaya çalışırken bir de hakkında çıkan yalan haberle ilgili ailesini özellikle de abisini ikna etmek zorundadır. Asya için işin zor kısmı da budur. Fakat Kadir'in karşısında eski Asya yoktur. Tolga, Nesrin ve Hakan dışında annesi Suzan ve Selin'in de yardımıyla dört koldan saldıracak, Asya'nın affetmesi için uğraşacaktır. Tolga, Demir Leydi Asya'yı ikna edebilecek mi?

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