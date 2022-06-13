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📺 Hakim FİNAL BÖLÜMÜ İZLE - Hakim 10. bölüm izle - Hakim izle (Hakim TEK PARÇA FULL İZLE)

Atv ekranlarından yayınlanan Hakim, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu Merakla beklenen 10. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Hakim 10. bölüm full izle, Hakim izle, Hakim 10. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Hakim'in 13 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak 10. bölümünde neler yaşanacak? İşte final bölümüyle ekrana gelen Hakim dizisi ile ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 01:00
📺 Hakim FİNAL BÖLÜMÜ İZLE - Hakim 10. bölüm izle - Hakim izle (Hakim TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Hakim dizisi, 10. ve son bölümüyle izleyicilerle buluştu. Hakim izleyicileri, dizisinin 13 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelen 10. bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyor. İşte Hakim'in 10. bölüm bilgileri...

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👉 HAKİM 10. BÖLÜM İZLE

Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir... Ve Azem oyunu başlatır.

Demirkıran Ailesi'nden tamamen kurtulmak için gün sayan Ozan, Deniz'in yanında zoraki bir şekilde durmaya devam eder. Aklı ve kalbi hala Cerendedir fakat eski kız arkadaşının gönlünü nasıl kazanacaktır?

Gülbahar Azem'le bir olup Kadir'e cephe almıştır fakat mahalleyi geri almak düşündükleri kadar kolay olmaz... Kadir'in aklındaki planla yer yerinden oynar...

Yaseminle evlilik yolunda adım atan Ömer Arif, sevdiği kadını kaybetmenin eşiğine gelir.

Savcı Özlem'in eline geçen güçlü bir delille bütün oklar hakimi gösterir...

Peki ya Ömer Arif yakalanacak mıdır?

Hakim 10. BÖLÜM KONUSU

Azem ve Gülbahar aynı anda nezarethanede… Ortak düşmanlarına karşı güçlerini birleştirmeye karar verirler.

Kadir, Cevdet'in Ömer'in karısı Aylin'in ölümüyle ilgili gerçeği ortaya çıkartması Ömer ve Cevdet için geri dönülmez bir sonun başlangıcı olur.

Ayşe'nin eline geçen görüntüler, Metehan'ın suçunu ispatlayacaktır. Azem buna izin vermez.

Ozan, bir mafya babasının kızı ile birlikte olmanın ağırlığından kurtulmaya çalışır ama bu o kadar kolay olmayacaktır.

Cevdet, ölümcül bir karar vermek üzere...

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👉 HAKİM 10. BÖLÜM İZLE

Yapımcı: Limon Film / Hayri Aslan

Yönetmen: Erkan Tunç, Süleyman Mert Özdemir

Senaryo: Yılmaz Şahin, Çağla Kızılelma

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet Dağıstanlı), Hasibe Eren (Gülbahar Yalçın), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Gülsen Tuncer (Semra Dağlı), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Naz Çağla Irmak (Ceren Seyhan), Hakan Yufkacıgil (Celayir), Gökçen Gökçebağ (Rüzgar), Cem Söküt (Pusat Yalçın), Zamire Zeynep Özdemir (Esma), Ahmet Yıldırım (Mücahit), Rojhat Özsoy (Cuma), Almila Bayraktar (Yeliz), Ahmet Batuhan Çebi (Samet), Atilla Emirhan Kırık (Mustafa), Şura Asel Şener (Rabia), Selen Polat (Özge)

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