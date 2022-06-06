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📺 Hakim SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Hakim 9. bölüm izle - Hakim izle (Hakim TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Hakim, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 9. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Hakim 9. bölüm full izle, Hakim izle, Hakim 9. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Hakim'in 6 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak 9. bölümünde neler yaşanacak? İşte Hakim dizisi ile ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 15:38 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 16:00
📺 Hakim SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Hakim 9. bölüm izle - Hakim izle (Hakim TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Hakim dizisi, 9. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Hakim izleyicileri, dizisinin 6 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelecek 9. bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyor. İşte Hakim'ın 9. bölüm bilgileri...

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Hakim 9. BÖLÜM KONUSU

Cevdet ve Ayşe'yi arka arkaya kaybeden Ömer, gücünü kaybetmiş durumda. O savaşmayı bırakırsa oğlu nasıl kurtulacak?

Cevdet'in gizli kasasından çıkanlar ve son isteği Ömer'e yeni bir sürpriz olur. Aklı Ceren'de olan Ozan, Deniz'den ayrılmanın büyük risk olduğunu anlar. Ömer, yemin ettiği gibi adalete bağlı kalamayacağı, bir katili suçsuz bulması gerektiği, hayatının en zor mahkemesini yönetmeye başlar. Bu sırada Azem'in öğreneceği büyük sır ise Ömer'in kucağına bırakılmış bomba olacaktır.

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👉 HAKİM 9. BÖLÜM İZLE

Yapımcı: Limon Film / Hayri Aslan

Yönetmen: Erkan Tunç, Süleyman Mert Özdemir

Senaryo: Yılmaz Şahin, Çağla Kızılelma

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet Dağıstanlı), Hasibe Eren (Gülbahar Yalçın), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Gülsen Tuncer (Semra Dağlı), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Naz Çağla Irmak (Ceren Seyhan), Hakan Yufkacıgil (Celayir), Gökçen Gökçebağ (Rüzgar), Cem Söküt (Pusat Yalçın), Zamire Zeynep Özdemir (Esma), Ahmet Yıldırım (Mücahit), Rojhat Özsoy (Cuma), Almila Bayraktar (Yeliz), Ahmet Batuhan Çebi (Samet), Atilla Emirhan Kırık (Mustafa), Şura Asel Şener (Rabia), Selen Polat (Özge)

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