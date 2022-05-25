Haberler Dizi Haberleri 📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kara Tahta 7. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kara Tahta 7. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 7. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Kara Tahta 6. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kara Tahta 7. bölüm full izle, TRT 1 Kara Tahta izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kara Tahta yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kara Tahta dizisinin 7. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:11 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:30
📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kara Tahta 7. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan dorukta. Kara Tahta 25 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelecek. Kara Tahta 7. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

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KARA TAHTA 7. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

KARA TAHTA 7. BÖLÜM KONUSU

Irmak gözünü açtığında sadece Atlas'ın yanında olduğunu görür. Cafer ise Bekir'i yaralı halde görünce sevinir ancak bu mutluluğu uzun sürmez. Bekir, bundan sonra yakın çevresinden daha sık zarar göreceğe benzer. Irmak'ın hastaneden çıkar çıkmaz fırına dönmesi Bekir ve Münevver'i çileden çıkarır. Artık iki ayrı düşman safında yer alan Bekir ve Münevver'e rağmen Irmak ve Atlas arasındaki aşk büyüyerek devam eder. Gözünü hırs bürüyen Bekir, yanlış hamleler yapmaya başlar.

En yakını olan kişinin Atlas'ın tarafına geçmesi sadece bir yanlışının sonucudur. Bekir gözünün önünde yaşanan Irmak ve Atlas aşkına daha fazla dayanamaz. İçindeki büyük hırs ve yenilgi gözünü kırpmadan Atlas'ı gölün ortasında ölüme iten Bekir'e dönüşmesine sebep olur

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KARA TAHTA 7. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

Kara Tahta Tüm Bölümleri

KARA TAHTA 7. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

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