📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kara Tahta 7. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan dorukta. Kara Tahta 25 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelecek. Kara Tahta 7. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

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KARA TAHTA 7. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

KARA TAHTA 7. BÖLÜM KONUSU

Irmak gözünü açtığında sadece Atlas'ın yanında olduğunu görür. Cafer ise Bekir'i yaralı halde görünce sevinir ancak bu mutluluğu uzun sürmez. Bekir, bundan sonra yakın çevresinden daha sık zarar göreceğe benzer. Irmak'ın hastaneden çıkar çıkmaz fırına dönmesi Bekir ve Münevver'i çileden çıkarır. Artık iki ayrı düşman safında yer alan Bekir ve Münevver'e rağmen Irmak ve Atlas arasındaki aşk büyüyerek devam eder. Gözünü hırs bürüyen Bekir, yanlış hamleler yapmaya başlar.

En yakını olan kişinin Atlas'ın tarafına geçmesi sadece bir yanlışının sonucudur. Bekir gözünün önünde yaşanan Irmak ve Atlas aşkına daha fazla dayanamaz. İçindeki büyük hırs ve yenilgi gözünü kırpmadan Atlas'ı gölün ortasında ölüme iten Bekir'e dönüşmesine sebep olur

Kara Tahta Tüm Bölümleri

KARA TAHTA 7. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

Kara Tahta Tüm Bölümleri

KARA TAHTA 7. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE