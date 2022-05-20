Haberler Dizi Haberleri 📺Yalnız Kurt 17. BÖLÜM İZLE | Yalnız Kurt son bölüm izle - atv CANLI İZLE Yalnız Kurt izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yalnız Kurt 17. BÖLÜM İZLE | Yalnız Kurt son bölüm izle - atv CANLI İZLE Yalnız Kurt izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Yalnız Kurt dizisi, 17. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yalnız Kurt 16. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yalnız Kurt 17. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yalnız Kurt dizisinin 17. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 01:30
📺Yalnız Kurt 17. BÖLÜM İZLE | Yalnız Kurt son bölüm izle - atv CANLI İZLE Yalnız Kurt izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Yalnız Kurt dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Yalnız Kurt'un 20 Mayıs Cuma günü ekranlara gelen 17. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yalnız Kurt son bölüm bilgileri...

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YALNIZ KURT 17. BÖLÜM KONUSU

Hakim'in intiharı sırasında olay yerinde olan Altay'ın bunu 5 numara ve diğerlerine açıklaması gerekecektir. Durumu açıklamak için Halit'in evine giden Altay geçmişte hayatını değiştiren adamlardan biriyle karşılaşır.

Paralarını kaybeden Nizam yeniden para bulmak zorundadır ve yapılanmadan bağımsız olarak Kuzey Irak'a gider. Nizam'ın Kuzey Irak'a gittiğini öğrenen Viking ise yetim kurtlarını toplayarak Nizam'ın peşinde olacaktır.

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Kendisine Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ise oldukça gergindir. Bu suikasti gerçekleştirmek için kendisine sebepler aramaktadır. Sare ise bir infaz emri aldığından emin olduğu Doğan'ın kimin peşinde olduğunu öğrenmek için elinden geleni yapar.

Altay, Halit'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir ama asıl sürprizle kendisi karşılaşır. Halit, Altay'dan öyle bir şey ister ki karşılığında onun varisi olmasını teklif eder. Bu yeni gelişme karşısında Altay'ın kumandana her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.

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Kendisinden para isteyen Nizam'dan kurtulmaya çalışan Dara, bir oyun kurmuştur. Dara oyununu kurarken Nizam onun peşindedir ama avcılar av olmuştur, Nizam'ın peşinde de Viking vardır. Kuzey Irak hareketli bir operasyona gebedir.

Doğan, aldığı infaz emri ile değerleri arasında bocalarken bir başka infaz emri de 4 numaranın tetikçisine verilmiştir. Tetikçi emri yerine getirmek için derhal harekete geçecektir.

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Altay, hakimin yanında ne işi olduğunu 5 numaraya açıklayabilecek midir? Altay, Halit'in evinde karşılaştığı gizemli kişi kimdir? Dara'nın peşinde olan Nizam'ı, Nizam'ın peşinde olan Viking'i Kuzey Irak'ta neler beklemektedir? Doğan, Ahmet'i öldürmek için aradığı sebebi bulabilecek mi? Sare, Doğan'ın aldığı infaz görevinin kimin için olduğunu öğrenebilecek mi? Halit neyin karşılığında Altay'ın varisi olmasını isteyecek? 4 numaranın tetikçisi kimin infaz emrini yerine getirmek için görevlendirildi?

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👉YALNIZ KURT 17. BÖLÜM İZLE

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👉YALNIZ KURT 17. BÖLÜM İZLE

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