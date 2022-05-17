📺Destan SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Destan 23. bölüm izle - Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 23. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Destan izleyicileri, dizisinin 17 Mayıs Salı günü ekranlara gelen 23. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Destan'ın 23. bölüm bilgileri...

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DESTAN 23. BÖLÜM KONUSU

KAZANAN ATUGA MI OBAR MI OLACAK?

Esir haldeyken bile Türk'ün yüceliğini gösteren Batuga, Obar'ı öldürmek için beklenmedik bir hamle yapmıştı. Bu hamle sonucunda kazanan Batuga mı olacak yoksa Obar mı olacak?

İTBARAKLARIN YENİ HEDEFİ

Yüzlerce yıllık intikam için tekrar gün yüzüne çıkan İtbaraklar, atalarının intikamı için Gök Hanlığına saldırmış ve kırıp geçirmişlerdi. Vahşiliklerini intikam aşkıyla harmanlayan İtbaraklar'ın su sefer ki hedefi neresi olacaktır?

ÖLÜMÜN PENÇESİNDE BİR AŞK

Batuga'yı kurtarmak için tehlikeden tehlikeye koşan Akkız'ı bu sefer çok daha büyük bir tehlike beklemektedir. Aşk ve ölüm çıkmazında kalacak olan Akkız ve Batuga'yı bu sefer nasıl bir sonuç beklemektedir. Kazanan aşk mı yoksa ölüm mü olacak?

HANLARIN SAVAŞI

Atalarının intikamı için Gök Hanlığına saldıran Obar; Alpagu Han'ı esir etmişti. Oğuz Han ve Barak Han'ın savaş meydanında karşı karşıya gelmesinden yüzlerce yıl sonra bu kez Alpagu ile Obar hangi şartlarda karşı karşıya gelecek? Tarih tekerrür mü edecek yoksa bu defa sonuç farklı mı olacak?

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KAYA'NIN TAHT MÜCADELESİ

İtbarakların saldırısını fırsat bilen Kaya, canını kurtardığı yetmezmiş gibi hem tahta geçmiş hem de Alpagu Han'ın bir daha saraya dönmemesi için oyunlar kurmuştu. Kaya'nın yaptığı bu hamleler başarılı olacak mı? Düşmanlarla anlaşan Kaya, kendi milletini ikna edebilecek mi?

ULU ECE'NİN İNTİKAM HAMLELERİ

Kaya ve Yibek'in ihanetiyle tacını kaybeden Ulu Ece, yaşadığı durumu kabul etmeyip, intikam hamlelerine başlayacak. Ulu Ece'nin gazabından nasibini alanlar kimler olacak?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

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Yapım: Bozdağ Film Yapım

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

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