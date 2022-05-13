📺Yalnız Kurt 16. BÖLÜM İZLE | Yalnız Kurt son bölüm izle - atv CANLI İZLE Yalnız Kurt izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Yalnız Kurt dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Yalnız Kurt'un 13 Mayıs Cuma günü ekranlara gelen 16. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yalnız Kurt son bölüm bilgileri...

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YALNIZ KURT 16. BÖLÜM KONUSU

Halit hangarda Altay'la göz göze geldiği an onun yeğeni olduğunu anlar. Altay ise kendisine dikkat kesilen bu gizemli adamın kim olduğunu araştırır. Nizam gözaltından çıktıktan sonra bütün paralarının yakıldığını görür ve bunu Doğan'ın yaptığından emindir.

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Ahmet ise dürüst ve adaletli olan hakimin Nizam'ı neden serbest bıraktığını anlamak için hakimle bir görüşme yapar. Hakim'in neden Nizam'ı serbest bıraktığını öğrenir. Ayrıca Ahmet'i ziyarete gelen sürpriz bir de misafir vardır. Bir süredir görünmeyen Çerkez ortaya çıkar ve Ahmet'e önemli bir görev verir.

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Aldığı bütün görevler başarısızlıkla sonuçlanan Nizam'ın elinden yapıya dair kendisine emanet edilen her şey alınır. Artık yapı tarafından boşa çıkarıldığını düşünen Nizam'a 5 numara tarafından önemli bir görev tevdi edilir. Nizam'ın bu görevi başarıyla gerçekleştirmekten başka çaresi yoktur.

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5 numara için artık Altay ile tanışmanın vakti gelmiştir. Mira'dan Altay'ı getirmesini ister. Altay'dan öğrenmeyi umduğu şeyler ve ona edeceği bir teklifi vardır.

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Kumandan ise Altay'a yeni bir mektup ve takip edeceği yeni bir dosya gönderir. Altay bu dosyadan önemli bilgilere ulaşır ve öğrendiği bu bilgileri bir an önce hakime ulaştırması gerekmektedir.

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Altay, 5 numara olarak tanıştığı Halit'in kim olduğunu ve kendisinden ne istediğini öğrenebilecek midir? Tüm paraları yakılan ve Doğan'dan şüphelenen Nizam'ın hamlesi ne olacak? Hakim neden Nizam'ı serbest bıraktı? Bir anda ortaya çıkan Çerkez'in Ahmet'e vereceği önemli görev ne? Nizam'ın başarılı bir şekilde sonuçlandırmak zorunda olduğu görevi ne olacak? Altay'ın kumandanın yönlendirmesi ile öğrendiği ve acil olarak hakime ulaştırması gereken önemli bilgi ne? Altay bu bilgiyi hakime ulaştırabilecek mi?

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