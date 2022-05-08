Haberler Dizi Haberleri 📺 Adı Sevgi 9. bölüm İZLE | Adı Sevgi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

📺 Adı Sevgi 9. bölüm İZLE | Adı Sevgi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 9. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Adı Sevgi 9. bölüm full izle, Adı Sevgi izle, Adı Sevgi 9. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Adı Sevgi 8 Mayıs Pazar günü yayınlanan 9. bölümünde neler yaşandı? İşte Adı Sevgi dizisi ile ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 02:00
📺 Adı Sevgi 9. bölüm İZLE | Adı Sevgi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi dizisi, 9. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Adı Sevgi izleyicileri, dizisinin 8 Mayıs Pazar günü ekranlara gelen olan 9. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Adı Sevgi'ın 8. bölüm bilgileri...

👉Adı Sevgi TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Adı Sevgi 9. BÖLÜM KONUSU

Elif ve Emir, nehrin kenarında karşılaştıkları tabloyla büyük bir acı yaşarlar. Volkan ise, Mehmet'in ölümüyle herkesin onun peşine düşeceğini düşünerek Zeynep'le birlikte Sarpça'dan ayrılmak ister. Ancak gelen haber, planlarında değişiklik olmasına neden olur.

Ekrem, inşaatlarda çıkan sorunla ilgilenmek üzere Azerbaycan'a gidince, yaşanan olayla birlikte halkın Volkan'a karşı büyüyen tepkisini Macide bastırmakta zorlanır. Herkes Volkan'ın da Sarpça'dan ayrıldığını düşünürken, Emir ve Elif morallerini düzeltmek için kızları alışverişe götürür. Emir'in Elif'e verdiği hediye, duygularını açığa çıkarır.

Öte yandan Doğukan'ın aslında Ekrem ve Belkıs'ın oğlu olduğunu öğrenen Emir, ablası Leyla'yla tekrar iletişime geçer. Esma, Doğukan'a karşı ailesinin ön yargısıyla başa çıkmak zorundadır.

👉Adı Sevgi TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 ADI SEVGİ 9. BÖLÜM İZLE

👉Adı Sevgi TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 ADI SEVGİ 9. BÖLÜM İZLE

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