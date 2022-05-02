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Hakim dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı? Hakim dizisinin 5. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | HAKİM YENİ BÖLÜM İZLE

Hakim dizisinin sıkı takipçileri, atv ekranında her Pazartesi günü izleyici ile buluşan Hakim dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. 'Hakim dizisi yeni bölüm ne zaman, Hakim dizisi neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' soruları gündemde yerini alırken; Hakim dizisinin 5. bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 16:00
Hakim dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı? Hakim dizisinin 5. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | HAKİM YENİ BÖLÜM İZLE

Atv yayın akışında Hakim dizisini göremeyen izleyiciler, "bu akşam Hakim yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Hakim dizisi ne zaman yayınlanacak, 5. yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte yayınlandığı ilk günden itibabren nefes kesen Hakim dizisine dair detaylar...

HAKİM DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, 5. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hakim dizisi, bu akşam ATV'nin yayın akışında yer almıyor. İzleyiciler, bayramda yabancı sinema keyfi ile buluşuyor.

Pazartesi günleri ekrana gelen dizi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanmayacağından yeni bölümün 9 Mayıs Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

HAKİM 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde…

Bu akşam Hakim var mı, yok mu? 2 Mayıs 2022 ATV yayın akışı ile Hakim dizisi bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.

Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.

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