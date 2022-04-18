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📺 Hakim 3. bölüm İZLE | Hakim dizisi TEK PARÇA FULL İZLE

ATV'nin sevilen dizisi Hakim, adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu izleyiciye sunmaya devam ediyor. 2. bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyen Hakim dizisinin 3. bölümüne dair detaylar ise araştırılıyor. Hakim dizisinin 18 Nisan Pazartesi günü yayınlanan 3. yeni bölümünü izlemek isteyenler Hakim dizisi 3. bölüm izle, Hakim dizisi 3. bölüm full izle gibi aramalar yapmaya başladı. İşte Hakim dizisine dair merak edilen detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 00:00 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 00:30
📺 Hakim 3. bölüm İZLE | Hakim dizisi TEK PARÇA FULL İZLE

Yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu Hakim dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya devam ediyor. Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak gibi sevilen isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Hakim'dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosu ile atv ekranlarında izleyicilere yepyeni bir hikaye sunarken arama motorunda 'Hakim dizisi izle, Hakim canlı izle, atv Hakim dizisi izle' sorgulaması devam ediyor. Diziye dair bilgi almak isteyenler için, 18 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan Hakim dizisinin 3. bölüm detayları haberimizde...

👉HAKİM 3. BÖLÜM İZLE

HAKİM DİZİSİNİN 3. BÖLÜMÜNDE NE OLDU? 3. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.

Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.

Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.

👉HAKİM 3. BÖLÜM İZLE

HAKİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır.

Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler.

Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

👉HAKİM 3. BÖLÜM İZLE

HAKİM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

  • Erdal Beşikçioğlu
  • Yurdaer Okur
  • Ebru Özkan
  • Uğur Yücel
  • Hasibe Eren
  • Fatih Berk Şahin
  • Eslem Akar
  • Seda Akman
  • Burcu Kara
  • Naz Çağla Irmak

👉HAKİM 3. BÖLÜM İZLE

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