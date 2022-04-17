Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 43. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 43. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 43. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Teşkilat 42. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 43. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 43. ve en son yayınlanacak bölümüyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 15:30
📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 43. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 17 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek ve Teşkilat 43. yeni bölüm yine izleyicilerin nefesini kesecek. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm özeti...

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📺TEŞKİLAT 43. BÖLÜM KONUSU

Serdar, Lucas'tan babasının yaşadığını öğrenmiştir. Tüm hayatı ve tüm geçmişi bir anda tuzla buz olur. Ekip, Lucas hamlesinden sonra Serdar'ı korumak için elinden geleni yapar ancak Alman istihbaratı çoktan Serdar'ın peşine düşmüştür. Diğer yanda Şirket, Yıldırım üzerinden uzun zamandır üzerinde çalıştığı Türk savunma sistemlerine karşı planladığı büyük planını devreye sokar. Bu planla ilgili istihbarat alıp derhal harekete geçen ekip, hiç beklemedikleri bir kişiden gelen yardımı alır. Bu yardım başta Halit olmak üzere tüm ekibi sarsacak olayları tetikleyicisi olacaktır.

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👉TEŞKİLAT 43. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yapım: TIMS&B Productions

Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray

Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl

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👉TEŞKİLAT 43. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 43. BÖLÜM İZLE

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👉TEŞKİLAT 43. BÖLÜM İZLE

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