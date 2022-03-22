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📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE | Masumlar Apartmanı 63. bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 63. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Masumlar Apartmanı 62. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Masumlar Apartmanı 63. bölüm full izle, TRT 1 Masumlar Apartmanı izle, Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisinin 63. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 01:20 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 01:20
📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE | Masumlar Apartmanı 63. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde büyük heyecan yaşandı. Masumlar Apartmanı 22 Mart Salı günü ekranlara geldi. TV gösterimini kaçıran izleyicler Masumlar Apartmanı 63. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri.

Masumlar Apartman 63. bölümi izle

MASUMLAR APARTMANI 63. BÖLÜM KONUSU

Han'ın, Anıl'a söylediklerini duyan Naci, onu daha da öfkelendirme ihtimalini göze alarak radikal bir karar verir ve harekete geçer. Neriman, öğrendiği büyük sırrın ardından altüst olur ve ortadan kaybolur. Kardeşi için endişelenen Gülben, Neriman'ı bulması için Ege'den yardım ister. Naci ise Han'a yardım edebileceğini düşündüğü kişiyi arar fakat beklediği yanıtı alamaz. Artık tek çaresi kalmıştır. Safiye, annesinin sesini bastırabilmek için insanüstü bir çaba içindedir. Sonunda Bayram ve Okşan'ın nikah günü gelir çatar. Herkes nikaha giderken Safiye apartmanda yapayalnız kaldığını sanır. Ancak kapısının önünde onun için bekleyen biri vardır. Manolya hanım ziyaretlerine devam ederken, Safiye'yi, onun için imkansız gibi görünen bir adım atmaya ikna eder.

Masumlar Apartman 63. bölümi izle

Masumlar Apartman 63. bölümi izle

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