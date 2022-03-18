YALNIZ KURT 9. BÖLÜM İZLE! Yalnız Kurt son bölüm izle | atv CANLI İZLE Yalnız Kurt izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt dizisi izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. atv ekranlarından yayınlanan Yalnız Kurt dizisi, 8. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yalnız Kurt dizisi, 7. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yalnız Kurt 8. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yalnız Kurt dizisinin 8. bölümü...

👉YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YALNIZ KURT 8. BÖLÜM İZLE

👉 YALNIZ KURT 9. BÖLÜM FRAGMANI







YALNIZ KURT 8. BÖLÜM KONUSU NE?

Altay, tutsak olduğu hapishanede ceza olarak girenin canlı çıkamadığı ölüm çukuruna atılmıştır. Altay'ın ölüm çukuruna atıldığını gören Mira oldukça endişelenir. Nizam ise bu durumdan hoşnut olur. Kendisi için fırsat doğmuştur ve Nazar'ı kurtarmak için planları hazırdır. Altay'ı hapishanede zorlu bir mücadele bekler! Doğan Rus diplomatla yaptığı anlaşmada sıkıntı yaşar ve onu köşeye sıkıştırmak için B planını devreye sokar. Yetim Kurtlar'dan aldığı istihbarat ile Viking de Rus diplomatın peşine düşer ve ona ulaşmak için Nizam'dan bilgi alır.

Viking ve Nizam'ın yaptığı bu gizli görüşmeyi ise izleyip kayda geçen birileri vardır. Başarılı bir operasyonla Rus diplomatı ele geçiren Viking bu hamlesiyle büyük paralar kazanma umudunda olan Doğan'ın elini boş çıkarır. Doğan, güvenli mekanda sakladığı tutsağını elinden kaçırınca, içerde bir köstebek olduğundan emin olur. Gündüz, projeye devam edebilmek için titanyum kabloları beklemektedir.





Ulvi ise Yıldırım Projesi'nin yapıldığı yeri bulduğundan emin olmak için titanyum kabloları tedarik etmek zorundadır. Fakat bu sandığı kadar kolay olmaz.

Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek midir? Nazar, Altay çukurdayken nasıl bir yol izleyecek? Altay'ın Nazar'ı kurtarma operasyonu nasıl devam edecek? Nizam hangi aşamada devreye girecek? Sare, Levent'i öldürmüş olmanın hesabını Viking'e nasıl verecek? Viking ve Nizam'ı izleyen göz kim? Ulvi Paşa titanyum kabloları üzerinden yaptığı hamle ile Yıldırım Projesi'nin yerini bulacak mı?