Haberler Dizi Haberleri 📺Adı Sevgi dizisinin yayın tarihi belli oldu! ADI SEVGİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN? 2. tanıtım İZLE

📺Adı Sevgi dizisinin yayın tarihi belli oldu! ADI SEVGİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN? 2. tanıtım İZLE

Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmayı bekleyen Adı Sevgi dizisinin 1. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Adı Sevgi dizisinin, 1 bölümünün yayın tarihi de belli oldu. Kullanıcılar, arama motoru Google'da, ATV ekranlarında yayına girecek Adı Sevgi dizisinin 1. bölümünün fragmanını merak ediyor. Peki, Adı Sevgi dizisinin 1. bölümü ne zaman yayınlanacak? 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 14:53
📺Adı Sevgi dizisinin yayın tarihi belli oldu! ADI SEVGİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN? 2. tanıtım İZLE
Yakın zamanda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Adı Sevgi dizisinin 1. bölümünün 2. framanı yayınlandı.

ADI SEVGİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
"Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.

Yapımcılığını Koliba Film Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Müzikleri ise Kalan Müzik Engin Arslan yaptı.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!
Adı Sevgi ilk bölümüyle 13 Mart Pazar 20.00'de atv'de izleyiciyle buluşacak.

ADI SEVGİ DİZİSİNİN 1. BÖLÜMÜNÜN 2. FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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