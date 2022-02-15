📺Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı 58. bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragman izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı 58. bölüm fragmanı izle (Masumlar Apartmanı 58. bölüm)

p> TRT 1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi , 15 Şubat Salı (bugün) akşamı 58. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Masumlar Apartmanı dizisi, 57. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Masumlar Apartmanı 58. bölüm full izle, TRT 1 Masumlar Apartmanı izle , Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisinin 58. bölüm fragmanı ve en son yayınlanan bölümü...

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İŞTE MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ 58. BÖLÜM FRAGMANI

OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu kaleme almıştır. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi ünlü psikiyatrist Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanmıştır.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, Mazo'ya yaptıklarını hatırladıktan sonra kendini sorgulamaya başlar. Kendiyle ve geçmişiyle yüzleşme zamanı gelmiştir. Bir yandan da babasını daha fazla incitmeden bu duruma bir son vermek için çözüm arayışına girer. Safiye, Naci'nin bir sıkıntısı olduğunun farkındadır. Onu, kurallarıyla bunalttığını düşünür ve değişeceğini kanıtlamak için büyük bir çaba gösterir. Gülben, kendisinin bunca zamandır başaramadığı şeyi ablasının ilk günden yapabildiğini öğrenmenin şokundadır. Kararını verir; o büyük adımı atacaktır. Ceylan, Han'ı sorunlarından uzaklaştırmak için iki günlüğüne şehre yakın bir yere gitmeye ikna eder. Aklında, Han'ı mutlu edeceğine inandığı bir sürpriz de vardır.

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