EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca o diziye mi geçiyor? (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz haberleri)

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) final kararının ardından dizide "Hızır Çakırbeyli" karakterine hayat veren Oktay Kaynarca hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine geçeceği öne sürüldü. Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

OKTAY KAYNARCA'DAN "MASUMLAR APARTMANI" AÇIKLAMASI

Oktay Kaynarca, Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacağı iddialarına ilişkin, "Kopyala yapıştırcılara,tıklanma simsarlarına, uydurukçu sosyal medyacılara,bilmemnecilere itibar etmeyin.. Bir projeye falan dahil olduğum yok.. Benim haberimi benden" ifadelerini kullanarak haberleri yalanladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölüm fragmanı yayınlanmasına rağmen dizi yayınlanmamıştı. Oktay Kaynarca ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak dizinin son bulduğunu hayranlarına duyurmuştu.