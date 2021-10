Game of Thrones projesi House of the Dragon dizisinden ilk teaser yayınlandı

HBO Max, merakla beklenen House of the Dragon dizisi için bir teaser fragman yayınladı. "House of the Dragon", "Game of Thrones" olaylarından 200 yıl öncesini konu alıyor ve Targaryen Hanesi ile "Ejderhaların Dansı" olarak bilinen Targaryen iç savaşını anlatıyor. HBO, diziye 10 bölümlük bir sipariş verdi ve salı günü, Avrupa'da HBO Max için bir lansman etkinliği sırasında gösterinin 2022'de başlayacağını doğruladı.

Çeşitli dövüş sahnelerinin ve mızrak dövüşünün kısa kesitlerini içeren fragman, Matt Smith'in Prens Daemon Targaryen'inden gelen bir seslendirmeye sahip ve "Tanrılar, krallar, ateş ve kan. Bizi rüyalar kral yapmadı, ejderhalar yaptı." diyor. Yapım başlangıcı 26 Nisan'da açıklandı ve George R.R. Martin'in "Fire & Blood" kitabına dayanıyor.

HBO, kısa süre önce dizinin zaten geniş olan kadrosu için yedi yeni oyuncu ortaya çıkardı: Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson ve Gavin Spokes. Daha önce duyurulan oyuncular arasında ise Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Rhys Ifans ve Fabien Frankel yer alıyor.

Miguel Sapochnik ve Ryan Condal, dizinin baş yapımcıları olarak görev yapacak ve aynı zamanda Martin ve Vince Gerardis ile birlikte yönetici yapımcı olarak görev yapacak. Martin ve Condal gösteriyi birlikte yarattı. "House of the Dragon", yaz boyunca Birleşik Krallık'ta çekim yaparken, Covid-19 nedeniyle geçici olarak durmuştu ama daha sonra prodüksiyon tamamlandı.