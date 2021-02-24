Haberler Dizi Haberleri O sahne geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 183. bölümde ne oldu?

O sahne geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 183. bölümde ne oldu?

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Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 07:32
O sahne geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 183. bölümde ne oldu?

(), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi oyuncuların yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 183. yeni bölümü hakkında tüm detaylar haberimizde...

O sahne geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 183. bölümde ne oldu?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183. BÖLÜMDE NELER OLDU?

, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında suikaste uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan suikastin arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapan İlyas Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan'ın intikamını almak için gözünü karartır. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın ölmemesidir.

O sahne geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 183. bölümde ne oldu?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183. BÖLÜM İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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