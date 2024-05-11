Haberler Diğer Sporlar Türkiye Off-Road Şampiyonası Samsun’da başladı!

Türkiye Off-Road Şampiyonası Samsun’da başladı!

Türkiye Off-Road Şampiyonası, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde star aldı. Şampiyona, Vezirköprü’de gerçekleştirilen start seremonisi ile başladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rey Manaj harekatı! Masadaki teklif ortaya çıktı

Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Öncelikle teknik direktör konusunu çözmeye çalışan yönetim, bir yandan da bu sezon gösterdiği performansıyla öne çıkan oyuncuları yakın takibe aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rey Manaj harekatı! Masadaki teklif ortaya çıktı

Bu isimlerin başında da Sivasspor'un başarılı forveti Rey Manaj geliyor. Siyah-beyazlı yönetim, transferin gözdesi haline gelen 27 yaşındaki Manaj için Sivasspor'la temasa geçti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rey Manaj harekatı! Masadaki teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ın kırmızı-beyazlı ekibe yıldız golcünün fiyatını sorduğu Sivasspor'un ise 2 senelik daha sözleşmesi bulunan oyuncusu için kapıyı 10 milyon euro'dan açtığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rey Manaj harekatı! Masadaki teklif ortaya çıktı

TAKASA SICAK BAKMADILAR

Beşiktaşlı yetkililer ise yapılan ilk görüşmede bu rakamın çok yüksek olduğunu belirterek "Para+oyuncu" takasıyla bu transferi gerçekleştirmek istediklerini ilettiler.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rey Manaj harekatı! Masadaki teklif ortaya çıktı

Sivasspor cephesinden şu ana kadar herhangi bir yanıt gelmediği öğrenildi. Kırmızı-beyazlıların, sezonu etkili bir performansla geçiren Manaj için "Oyuncumuza yurt dışından da teklifler geliyor, bu nedenle takas değil peşin para taleplerine daha sıcak bakabiliriz" dediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rey Manaj harekatı! Masadaki teklif ortaya çıktı

Hasan Arat başkanlığındaki siyah-beyazlıların da, kupa finalinin ardından yeni teknik direktörün belli olmasıyla birlikte yeni teklifini sunacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rey Manaj harekatı! Masadaki teklif ortaya çıktı

Profesyonel kulüp kariyerinde 247 karşılaşmaya çıkan Arnavut oyuncu Rey Manaj bu periyotta rakip fileleri 73 kez havalandırmayı başarırken, 5 de asist yaptı ve toplamda 78 gole direkt olarak katkıda bulunmuş oldu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rey Manaj harekatı! Masadaki teklif ortaya çıktı

SİVAS'TA YILDIZLAŞTI

Kariyerinde Inter ve Barcelona gibi takımlar bulunan Manaj, Sivasspor'da kendini buldu. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra 1 sezon Watford'da oynayan Manaj'ın orada da işleri istediği gibi ilerlemedi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rey Manaj harekatı! Masadaki teklif ortaya çıktı

Sivasspor'da yıldızlayan Manaj burada kariyer zirvesini yaşıyor. Kulüp kariyerindeki en çok golü (22) Sivasspor formasıyla atan Manaj, Milli takımda da 31 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

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