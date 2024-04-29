Şampiyon Broek

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 8. etabı İstanbul-İstanbul, olumsuz hava koşulları sebebiyle nötralize edildi. 7. etap sonunda genel klasman lideri olan D.PostNL'den Hollandalı Frank van den Broek, turu kazanan bisikletçi oldu. Terengganu'dan Eritreli Kudus 2., P.Kometa'dan Büyük Britanyalı Double da 3. oldu
TÜRKİYE'Yİ TANITIYORUZ
Törene katılan Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, turun Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından biri olduğunu belirtti. Bakan Bak, "Fransa Bisiklet Turu nasıl Fransa'nın önemli yerlerini tanıttıysa biz de bu organizasyonla Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz. Turizmde çok büyük artış var" dedi
5 YERİNE 1 TUR ATILDI
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, yağış nedeniyle nötralize şekilde devam etti. Bisikletçiler, planlanan güzergahta, Caddebostan Sahili'nde 5 yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı'nda parkuru tamamladı.