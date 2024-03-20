Haberler Diğer Sporlar Eczacıbaşı Dynavit veda etti!

Eczacıbaşı Dynavit veda etti!

Son dakika spor haberleri... 2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında konuk ettiği İtalya’nın Carraro Imoco takımına 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25’lik setlerle 3-1 kaybeden temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, kupaya yarı finalde veda etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 21:29 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 21:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eczacıbaşı Dynavit veda etti!

İtalyan temsilcisi karşısında ilk maçı 3-2 kaybeden Eczacıbaşı, rövanşta da rakibine 3-1 yenildi ve final şansını kaybetti. Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı tribünden takip etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da baş antrenörlüğünü yapan Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı İtalya ekibi Carraro Imoco, Süper Final'de bir başka İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley ile karşı karşıya gelecek.

İlk sete 4-0'lık seri ile başlayan Carraro Imoco karşısında ritim bulmakta zorlanan Eczacıbaşı Dynavit, maçtaki ilk molasını erken aldı. Moladan dönüşte Tijiana Boskovic ile üst üste skor üreten ev sahibi, geri döndü ve eşitliği yakaladı: 8-8. Rakibin etkili hücumlarına karşılık vermekte zorlanan Eczacıbaşı, molaya 16-11 geride girdi. Karşılıklı hatalı servislerin ardından İtalyan rakibi karşısında farkı azaltmayı başaramayan Eczacıbaşı Dynavit seti 25-17 kaybetti ve 1-0 geriye düştü.

İkinci set 3-3'e kadar karşılıklı sayılara sahne oldu. Hücumda Haak ile etkili olan Carraro Imoco , Eczacıbaşı Dynavit karşısında farkı set sonuna doğru 10 sayıya çıkardı: 13-23. İtalya temsilcisi seti 25-15 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sete Eczacıbaşı Dynavit, etkili bir başlangıç yaptı. Boskovic, Naz Aydemir ve Hande Baladın'ın skor katkısıyla oyunda üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, Carraro Imoco ikinci molayı da aldırdı: 8-3. Haak ve Robinson-Cook ile toparlanan konuk takım, oyuna dengeyi getirdi: 12-12. Eczacıbaşı, Hande Baladın ile skor üretse de servislerde ve file önünde basit hatalar yapın İtalyan ekibi öne geçti. 16-17. Büyük çekişmeye sahne olan son bölümde çaprazda Voronkova ile sayılar bulan Eczacıbaşı Dynavit, skoru 24-22 yaptı. Son bölümde hata yapmayan turuncu-beyazlılar seti 26-24 kazandı ve durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete Carraro Imoco iyi başladı. Plummer ile etkili olan İtalya temsilcisi, Eczacıbaşı Dynavit'e iki molayı da çok erken aldırdı: 4-10. Moladan dönüşte farkın kapanmasına izin vermeyen konuk ekip, bu dördüncü seti 25-16, maçı da 3-1 kazandı.

DİĞER
Gonca Vuslateri evlendi! Gonca Vuslateri’den eşine: Sana aşık olduğumu…
CHP'nin "para kuleleri" skandalında yeni görüntüler çıktı! Valizle para getirdiler! Para taşıyan kişilerin CHP'li belediyelerle ilişkisi ne?
Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri!
G.Saray Beşiktaş'ın istediği yıldızı getiriyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cenk Koçak’tan rekor
Marmaris’te Ralli heyecanı
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (20 Mart)
21 Mart en uzun gece mi?
FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkent temsilcisi sonunu getiremedi! Başkent temsilcisi sonunu getiremedi! 21:52
G.Saray Mersin'de kazandı! G.Saray Mersin'de kazandı! 21:43
Beşiktaş evinde hata yapmadı! Beşiktaş evinde hata yapmadı! 21:40
Eczacıbaşı Dynavit veda etti! Eczacıbaşı Dynavit veda etti! 21:27
F.Bahçe'den Süper Kupa için erteleme başvurusu! F.Bahçe'den Süper Kupa için erteleme başvurusu! 21:18
Olaylı maçta 5 taraftar tutuklandı Olaylı maçta 5 taraftar tutuklandı 16:06
Daha Eski
Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması! Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması! 16:19
Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! 16:48
G.Saraylı yıldız milli takım kadrosuna çağrıldı G.Saraylı yıldız milli takım kadrosuna çağrıldı 16:55
F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı 17:16
F.Bahçe Beko - Barcelona | CANLI F.Bahçe Beko - Barcelona | CANLI 18:02
Millilere durmak yok! Millilere durmak yok! 19:48