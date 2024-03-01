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F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 20:57
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F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde yarın 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Verstappen, 1.29.179'luk derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Verstappen'in 0.228 saniye gerisindeki Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinciliği, pisti 0.306 saniye daha yavaş turlayan Mercedes pilotu George Russell üçüncülüğü elde etti.

Sezonun ilk yarışı, 2 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak.

Formula 1'de Mercedes takımıyla son sezonunu geçirecek Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ilk kez 2004'te düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sini 5 kez kazanarak etabın en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor. Hamilton, 2014, 2015, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında podyumun zirvesine çıktı.

Son üç yılın şampiyonu Verstappen, geçen yıl Bahreyn'de damalı bayrağı ilk sırada geçerek takımı Red Bull'a 10 yıl sonra Bahreyn'deki ilk etap galibiyetini getirmişti.

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