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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Burada vizyon var

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. Etnospor Forumu'nda konuştu, şunları söyledi: "Spor bir endüstri ve bu endüstri içinde özellikle kültürümüzü, değerlerimizi korumamız gerekiyor. Bu hususta Dünya Etnospor Konfederasyonu vizyon ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyon kapsamında önemli yatırımlar yapılıyor. Yapılan çalışmalara büyük önem veriyoruz. Antalya'da Elmalı 672 yıldır yapılıyor. Kırkpınar'da 663 yıldır er meydanında güreşçiler mücadele ediyor. Geleneksel sporların gelecek nesillere taşınması çok önemli. Etnospor bu yönde büyük bir iş yapıyor."

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Burada vizyon var

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. Etnospor Forumu'nda konuştu, şunları söyledi: "Spor bir endüstri ve bu endüstri içinde özellikle kültürümüzü, değerlerimizi korumamız gerekiyor. Bu hususta Dünya Etnospor Konfederasyonu vizyon ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyon kapsamında önemli yatırımlar yapılıyor. Yapılan çalışmalara büyük önem veriyoruz. Antalya'da Elmalı 672 yıldır yapılıyor. Kırkpınar'da 663 yıldır er meydanında güreşçiler mücadele ediyor. Geleneksel sporların gelecek nesillere taşınması çok önemli. Etnospor bu yönde büyük bir iş yapıyor."

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