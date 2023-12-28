Fatih Terim ve Ergin Ataman bir arada! Panathinaikos - Kızılyıldız maçında...
Son dakika spor haberleri: Kariyerine sürpriz bir kararla Panathinaikos'ta devam etme kararı alan Fatih Terim, THY Euroleague'de oynanan Panathinaikos - Kızılyıldız maçını izlemeye gitti. Terim salona girer girmez Yunan taraftarların sevgisiyle karşılanırken Ergin Ataman ve Terim'in samimi görüntüsü büyük beğeni topladı. İşte o anlar...
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 01:11
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Tecrübeli teknik adam ayağının tozuyla da takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Fatih Terim THY Euroleague 17. hafta maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, evinde Kızılyıldız'ı 82-65 mağlup ettiği mücadeleyi izlemeye gitti.
Üst üste 4. maçını kazanan Yunan devi 10. galibiyetini alırken Sırbistan temsilcisi 11. kez parkeden yenilgiyle ayrıldı.
TERİM ATAMAN'I YALNIZ BIRAKMADI!
Panathinaikos futbol takımının yeni teknik direktörü Fatih Terim, mücadeleyi yerinden takip etti.
OAKA'ya girişte taraftarlardan alkış alan Terim, Ergin Ataman'la buluştu ve ortaya samimi görüntüler çıktı.
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