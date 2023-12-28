Haberler Diğer Sporlar Fatih Terim ve Ergin Ataman bir arada! Panathinaikos - Kızılyıldız maçında...

Fatih Terim ve Ergin Ataman bir arada! Panathinaikos - Kızılyıldız maçında...

Son dakika spor haberleri: Kariyerine sürpriz bir kararla Panathinaikos'ta devam etme kararı alan Fatih Terim, THY Euroleague'de oynanan Panathinaikos - Kızılyıldız maçını izlemeye gitti. Terim salona girer girmez Yunan taraftarların sevgisiyle karşılanırken Ergin Ataman ve Terim'in samimi görüntüsü büyük beğeni topladı. İşte o anlar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 01:11
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Fatih Terim ve Ergin Ataman bir arada! Panathinaikos - Kızılyıldız maçında...

Türk futbolunun sefana isimlerinden Fatih Terim Yunan ekibi Panathinaikos ile sözleşme imzaladı.

Fatih Terim ve Ergin Ataman bir arada! Panathinaikos - Kızılyıldız maçında...

Tecrübeli teknik adam ayağının tozuyla da takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Fatih Terim ve Ergin Ataman bir arada! Panathinaikos - Kızılyıldız maçında...

Fatih Terim THY Euroleague 17. hafta maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, evinde Kızılyıldız'ı 82-65 mağlup ettiği mücadeleyi izlemeye gitti.

Fatih Terim ve Ergin Ataman bir arada! Panathinaikos - Kızılyıldız maçında...

Üst üste 4. maçını kazanan Yunan devi 10. galibiyetini alırken Sırbistan temsilcisi 11. kez parkeden yenilgiyle ayrıldı.

Fatih Terim ve Ergin Ataman bir arada! Panathinaikos - Kızılyıldız maçında...

TERİM ATAMAN'I YALNIZ BIRAKMADI!

Panathinaikos futbol takımının yeni teknik direktörü Fatih Terim, mücadeleyi yerinden takip etti.


Fatih Terim ve Ergin Ataman bir arada! Panathinaikos - Kızılyıldız maçında...

OAKA'ya girişte taraftarlardan alkış alan Terim, Ergin Ataman'la buluştu ve ortaya samimi görüntüler çıktı.

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