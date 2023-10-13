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İç yarış başladı!

Son 20 yılda yapılan stat yatırımları sonrası bu kez şehirlerarası ev sahipliği yarışması başladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
İç yarış başladı!

Türkiye'nin İtalya ile EURO 2032'yi düzenleme hakkını almasının ardından bu kez farklı bir heyecan başladı. Türkiye'de Yeni stadyumları ve alt yapı tesisleriyle son 20 yılda bu konuda devrim yaşanmıştı. Neredeyse yeni stat yapılmayan şehir kalmayan ülkemizde yaşanmaya başlayan yarış ise şehirlerarası... Büyükşehirler başta olmak üzere kentlerin önemli kulüplerinin yöneticileri ve idarecileri 2032'deki turnuvada kendi illerindeki statların kullanılmasını talep ediyor.

SU BULANMASIN

İstanbul kulüplerinin yanı sıra İzmir, Eskişehir, Bursa, Adana, Antalya, Konya gibi illerde hem şehirlerin ileri gelenleri hem de vatandaşlar turnuvaya ev sahipliği yapmak istiyor. Öte yandan TFF ise konu hakkında ısrarla acele edilmeyeceğini açıklıyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "38 tane stadımız var.Ve sadece 5 stat olacak. Bu konuda polemik oluşturmak doğru değil. 2026'nın sonunda statlar belli olacak. Bugünden bunları konuşup suyu bulandırmanın manası da yok" dedi.

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